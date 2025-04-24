عمرو سعد يُنهي تصوير “الغربان”.. أضخم أعماله السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم عمرو سعد عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد “الغربان”، الذي يُعد من أضخم إنتاجاته السينمائية، بعد رحلة تحضيرية وتصويرية امتدت لأكثر من أربع سنوات تنقل خلالها بين عدة دول. وكشف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن بدء مراحل المونتاج استعداداً لعرض عالمي مرتقب هذا العام، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

الفيلم التاريخي، الذي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية قبيل معركة العلمين، يأتي بميزانية إنتاج ضخمة ويُقدَّم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والألمانية، مع ترجمته لأكثر من 12 لغة، ما يعكس الطابع العالمي للعمل.

وكان سعد قد عبّر عن حماسه لهذا المشروع، مؤكداً أنه يشكّل نقلة نوعية في مسيرته، قائلاً: “الفيلم الأضخم إنتاجياً بعد جهد امتد لثلاث سنوات… يضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز”.

فريق عمل “الغربان” يشارك في بطولة الفيلم كل من: مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، ولبنى ونس، وهو من تأليف وإخراج يس حسن.

آخر أعمال عمرو سعد الدرامية وكان عمرو سعد قد ظهر في رمضان 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس”، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، ريم مصطفى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.