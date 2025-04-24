الأمير لويس يحتفل بعامه السابع.. صورة وفيديو عفوي من أمير وأميرة ويلز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الأمير ويليام وكيت ميدلتون بعيد ميلاد ابنهما الأصغر، الأمير لويس، الذي أتم عامه السابع، بأسلوب مميز هذا العام، إذ نشرا صورة جديدة له على حسابهما الرسمي على “إنستغرام”، تلتها بعد ساعات مفاجأة للجمهور بمقطع فيديو قصير يظهر فيه الأمير الصغير وهو يلعب في الطبيعة بسعادة وحيوية.

فيديو عفوي احتفالاً بيوم ميلاده

ظهر الأمير لويس في الفيديو وهو يقفز ويلعب بحرية وسط الطبيعة، مرتدياً قميصاً منقوشاً وبنطال جينز وسترة خضراء داكنة. وتشير التوقعات إلى أن الفيديو تم تسجيله خلال عطلة عيد الفصح في ساندرينغهام، حيث فضّلت العائلة قضاء الوقت في منزلهم الريفي بدلاً من حضور قداس الفصح الرسمي.

صورة جديدة تثير تفاعل الجمهور

الصورة الرسمية التي نُشرت بمناسبة عيد ميلاده، التُقطت في حديقة مليئة بالزهور، وظهر فيها لويس جالساً على جذع شجرة بابتسامة طفولية بريئة. وقد التقط الصورة المصوّر جوش شينر، المعروف بتعاونه مع العائلة الملكية، وهو أيضاً من التقط صورة بطاقة الميلاد للعائلة في عام 2023. وعلّق الحساب الملكي قائلاً: “نتمنى للأمير لويس يوماً سعيداً بمناسبة عيد ميلاده السابع!”

تقليد سنوي توثّقه الصور

اعتاد الأمير ويليام وكيت ميدلتون على مشاركة الجمهور بصور جديدة سنوية لأبنائهم الثلاثة: الأمير جورج (11 عاماً)، الأميرة شارلوت (9 أعوام)، والأمير لويس. وغالباً ما تكون الصور من تصوير كيت نفسها. في العام الماضي، نشرت صورة عفوية للويس بمناسبة عيده السادس، أما عيد ميلاده الخامس فقد وثقته المصورة ميلي بيلكينغتون، بينما احتفل بعيده الرابع بصور على الشاطئ، والثالث بصور له في أول أسبوع حضانة، والثاني خلال فترة الجائحة، أما صوره في عامه الأول فالتقطتها والدته.

الأمير لويس يظهر أكثر في المناسبات الملكية

خلال العامين الماضيين، بدأ الأمير لويس الظهور أكثر في الفعاليات الملكية، وكان أحدثها مشاركته في قداس أحد الفصح إلى جانب والديه وأشقائه، ما يعكس تزايد حضوره ضمن العائلة المالكة في المناسبات العامة.