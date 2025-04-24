بعد وفاته.. معالي المستشار تركي آل الشيخ يحقّق أمنية سليمان عيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الأمنية الأخيرة للفنان الراحل سليمان عيد، والتي تمثلت في رغبته بالمشاركة في مسرحية ضمن موسم الرياض المقبل إلى جانب النجم كريم عبد العزيز. ولفت إلى أن هذه الأمنية لم تتحقق بسبب وفاته المفاجئة، مشيراً إلى أنه قرر تكريم ذكراه عبر إتاحة الفرصة لنجله عبد الرحمن ليكون جزءاً من العمل المسرحي المنتظر.

مشاركة لافتة خلال سنواته الأخيرة

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه: “الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد، بلغني أخوي عدنان كيال أن سليمان، الله يرحمه، شارك وأسعد الجمهور في أكثر من 10 مسرحيات خلال 6 سنوات بالمملكة، وكان يتمنى الظهور في الموسم المقبل مع النجم كريم عبد العزيز، لكن القدر لم يمهله.”

وأضاف: “لذلك وجّهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركاً ضمن الموسم والمسرحية القادمة، وطلبت أيضاً الاستفادة من ابنه عبده الذي يعمل في الإنتاج خلف الكواليس، وفاءً للفنان الراحل.”

وفاة مفاجئة صدمت الوسط الفني

وقد توفي الفنان الكوميدي المصري سليمان عيد فجر يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 64 عاماً بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها داخل منزله، نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح.

مسيرة حافلة بالضحك والاحترام

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961 بحي الكيت كات بمحافظة الجيزة، وتخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل. بدأ مشواره الفني في ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية التي تركت بصمة واضحة في قلوب الجمهور، من خلال مشاركاته في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي أغنت الساحة الفنية المصرية.