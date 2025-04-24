شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تراجع محمود مرسى عن زيادة أجره فى أبو العلا البشرى.. ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة الفنان محمود مرسى، إذ رحل عن عالمنا فى 24 أبريل 2004، وهو يعد أحد العلامات البارزة فى تشكيل ملامح تاريخ الفن المصرى بما قدمه من أعمال أثرت فى وجدان الشعب المصرى.

وقال هشام عبد الخالق فى ندوة، عن الراحل محود مرسى: "كنت راجع من الخارج وعاوز أنتج مسلسل، كلمت أسامة أنور عكاشة واتكلمنا على مسلسل أبو العلا البشرى والنجم محمود مرسى، كلمته ودخل المكتب قال لى بحصل على 5 آلاف جنيه فى الحلقة، وكان وقتها نجم زود أجره ألف، وحصل على 6 آلاف، وبعد وقت قصير دخل رجع الألف جنيه الزيادة، وحكى ليا إنه جلس مع صديقه وقال له عيب أنك تزود أجرك وعاد ليا بالفلوس الزيادة".

وأضاف: "بكلم أسامة أنور عكاشة حكيت له القصة مع محمود مرسى قال لى عارف صديق محمود مرسى مين.. ضميره الذى عنفه وعاد لك مرة أخرى، لقد كان شخصا ونجما جميلا".

ولد بالإسكندرية محمود مرسى بالإسكندرية، والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

بعد تخرجه في الجامعة عمل مدرساً إلى أن استقال وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي، وسافر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وبعد سبعة شهور من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر.

التحق بالعمل فى البرنامج الثاني بالإذاعة المصرية وبعدها عمل مخرجاً بالتلفزيون المصري ومدرساً للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وفي عام 1962 بدأ بالعمل السينمائي في فيلم أنا الهارب للمخرج نيازي مصطفى، وعمل مدرسًا لمادة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.