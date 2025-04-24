شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد وائل نور.. أبرز أدوار الولد الشقى فى مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان وائل نور، حيث إنه من مواليد 24 أبريل 1961، ويعد أحد أبرز النجوم فى جيل التسعينيات، وعرف بالشاب الشقى فى أدواره، حصل على دبلوم معهد السكرتارية، وبعدها انضم للمعهد العالى للفنون المسرحية، وكان يهوى الفن منذ صغره، رحل وائل نور عن عالمنا فى 2 مايو 2016، فى عمر الـ55 عاما.

وائل له كاريزما مميزة بكل أدواره التى قدمها أمام الكاميرا، سواء فى السينما أو التليفزيون حيث اكتشفه المخرج أحمد فؤاد، الذى قدمه فى العديد من الأعمال وقتها، وبعدها تبناه الفنان فريد شوقى فنيا، وقدم معه مسلسل "البخيل وأنا" و"صابر يا عم صابر"، وفيلم "الموظفون فى الأرض".

وأثبت موهبته فى أعمال مازالت خالدة إلى الآن منها "المال والبنون، وذئاب الجبل، ودموع فى حضن الجبل، وسوق الزلط، والمصراوية، وحلم ابن السبيل، ووجه القمر، وحارة الطبلاوى"، نجوميته الحقيقة كانت قد نشأت بشكل قوى من خلال مسلسل "البخيل وأنا" والذى ظهر فى دور ابن النجم القدير فريد شوقى.

أما عن حياته الشخصية فقد تزوج الفنان وائل نور مرتين فقط فى حياته، الأولى كانت الفنانة أميرة العايدى، والتى أنجب منها سارة ويوسف، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر 7 سنوات، وتزوج المرة الثانية من "غادة محمد" وأنجب منها أيضا ولدا وبنتا، وأصبح أبا لطفل ثالث عقب وفاته بتسعة أيام.