تعرف على شرط أندرو جارفيلد لتقديم شخصية سبايدرمان من جديد

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى أندرو جارفيلد عن العوامل التي قد تدفعه للعودة إلى تقديم شخصية سبايدرمان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

جسّد جارفيلد المرشح لجائزة الأوسكار دور بيتر باركر في فيلم The Amazing Spider-man والجزء الثاني منه في أوائل العقد الثاني من القرن الـ 21، ومن ثم خلفه توم هولاند، لكنه أعاد تمثيل الدور في فيلم " Spider-man: No Way Home عام 2021، وهو فيلمٌ ضخمٌ متعدد الأكوان.

جارفيلد ليس مرتبطًا رسميًا بأيٍّ من مشاريع عالم مارفل السينمائي (MCU) القادمة، ولكن سُئل مؤخرا عن الظروف التي قد تجعله متحمسًا للعودة إلى هذه السلسلة.

أجاب جارفيلد: "لا بد أن يكون الأمر غريبًا جدًا، وأود أن أفعل شيئًا غريبًا جدًا، شيئًا فريدًا من نوعه، وغير تقليدي، ومفاجئًا، يشبه نوعًا ما الحرية الإبداعية التي يتمتع بها في أفلام الرسوم المتحركة " Spider-Verse".