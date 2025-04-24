شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Sinners يحصد 71 مليون دولار فى شباك التذاكر حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Sinners إلى 71 مليونا و307 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18 أبريل الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و17 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 55 مليونا و807 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و15 مليونا و500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي " Black Panther " و" Creed ".

ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما ليرحب بعودتهما.