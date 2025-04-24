شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تبكى فى حفل زفاف شقيقتها ليلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت ملك أحمد زاهر في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، بإطلالة راقية، ولم ينقطع بكاؤها طوال حفل الزفاف، خاصة في لحظات رقص والدها أحمد زاهر مع شقيقتها ليلى أحمد زاهر على أنغام أغنية بنت أبوها.

وأطلت ليلى أحمد زاهر بإطلالة ملائكية، في حفل زفافها الذي يقام في منطقة هرم سقارة ويشهد حضور كل من يسرا وليلى علوى ومصطفى شعبان، أحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وعماد صفوت، وأمير شاهين، وتامر مرضى، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل.

وتحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما، في منطقة هرم سقارة حيث أضاءوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

واحتفل الثنائى هشام جمال وليلى زاهر منذ أيام بعقد قرانهما داخل قصر محمد علي بالمنيل، وسط حضور أسرة العروسين، كما حضر عدد من الفنانين المقربين منهم، الفنان محمد جمعة، الفنان عمرو وهبة، الفنان أحمد صفوت، وشام الذهبي ابنة الفنانة اصالة، دنيا سامي.

ولم يستطع النجم أحمد زاهر منع دموعه خلال عقد القران وخلال احتضانه لابنته ليلى، لفرحته وعدم تصديق أن ابنته تزوجت بالفعل.

وكان هشام جمال وليلي زاهر احتفلا بخطوبتهما في شهر يناير من العام الماضي، داخل المنزل، وسط حضور أسرتي العروسين، وظهرا بسعادة كبيرة.

وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.



أحمد زاهر يرقص مع ابنته ليلى أحمد زاهر



ملك أحمد زاهر تبكي في حفل زفاف شقيقتها ليلى أحمد زاهر على هشام جمال



ملك أحمد زاهر تبكي في حفل زفاف شقيقتها ليلى أحمد زاهر على هشام جمال



ملك أحمد زاهر تبكي في حفل زفاف شقيقتها ليلى أحمد زاهر على هشام جمال



حفل زفاف ليلى أحمد زاهر



حفل زفاف ليلى أحمد زاهر



ملك أحمد زاهر



ملك أحمد زاهر



ملك أحمد زاهر