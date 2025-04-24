شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى تواصل تصوير دورها فى فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة يارا السكرى تصوير دورها فى فيلم صقر وكناريا للنجمين محمد إمام وشيكو، والذي انطلق تصويره الأسبوع الماضى، وتخوض به يارا السكرى أولى تجاربها السينمائية بعدما شاركت فى مسلسل فهد البطل خلال شهر رمضان الماضى وسجل أول تجاربها التمثيلية بوجه عام.

فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، انتصار وعدد آخر من الفنانين جارى الاعلان عن أسمائهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي الذي وضع جدول تصوير مكثف للانتهاء من الفيلم فى أسرع وقت وطرحه فى موسم صيف 2025.

وكانت يارا السكرى قد كشفت لـ"الخليج 365" أنها أجلت تجربة التمثيل طوال السنوات القليلة الماضية، رغم تلقيها أكثر من عرض، موضحة أنها كانت مترددة فى الإقدام على هذه الخطوة وشعرت أن الوقت المناسب لم يأت بعد، حتى جاء قرارها بخوض التجربة هذا العام وكانت على وشك الاتفاق على عمل جديد لكنها وجدت صناع فهد البطل يتصلون بها ويعرضون عليها دور أسيا التمساح.

وأشارت يارا السكرى إلى أنها رفضت الدور في البداية بعدما علمت بطبيعته بأنه عبارة عن بنت تتزوج عرفي وتحمل وتفكر في الإجهاض وكل مشاهدها بكاء وانهيار، لكنها وافقت في النهاية بعدما وجدت صناع المسلسل متمسكين بها ويقدرونها وقامت بعمل أوديشن على الدور، وتم الاتفاق على كل التفاصيل وخاضت تجربتها الأولى في فهد البطل.

يارا السكرى ظهرت فى رمضان الماضى خلال مسلسل فهد البطل الذي جسدت فيه شخصية آسيا ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوى) والتى تضطر للزواج من فهد (أحمد العوضى) للتستر على حملها من ضياء (محمد مهران) ابن المعلمة فايزة الشبح (لوسى) العدوة الأكبر لوالدها توفيق، في الوقت الذى يخطط فيه فهد للانتقام من والدها توفيق بسبب تورطه في قتل والده في الماضي بالتعاون مع عمه غلاب (أحمد عبد العزيز).

مسلسل فهد البطل تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، ومن بطولة: أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.