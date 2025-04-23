أحمد حلمى وسهير شلبى وفريدة الزمر فى عزاء نبيل سالم زوج سناء منصور

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الراحل د. نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور، النجم أحمد حلمي وعدد من الإعلاميين، منهم ريهام السهلي وسهير شلبي وفريدة الزمر وسالي شاهين وهيثم بيطار ومصطفى أحمد وحازم شفيق، والإعلامى أحمد فايق والكاتب الصحفى عبد الله غلوش.



أحمد حلمي وسهير شلبي وفريدة الزمر في عزاء زوج سناء منصور

وشيعت الأحد الماضى جنازة الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم هالة سرحان وريهام السهلي وشريف مدكور وسالي شاهين وأحمد فايق، فيما حرص على الحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام.

د. نبيل سالم، أحد رواد الطب الطبيعي والتأهيل، ومن أهم الرواد بمجال الرياضات البارالمبية - رياضات ذوي الهمم، شغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة لشغله منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سابقًا، ورئيس الكونفدرالية لرياضات ذوي الإعاقة، واللجنة البارالمبية الأفريقية سابقا، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والعديد من الاتحادات الدولية.

حاز وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما حققه الرياضيون البارالمبيون من إنجازات على مستوى العالم، وأطلقت اللجنة البارالمبية المصرية جائزة دولية باسمه تقديرا لإسهاماته في هذا المجال.