شكرا لقرائتكم خبر عن فضل كمال الشناوى على صبحى عطرى فى بدايته الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الوسط الإعلامى و الفني في الوطن العربى، بصدمة وحزن للرحيل المفاجئ للإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وفى آخر لقاء له قبل رحيله، تحدث عن فضل النجم الراحل كمال الشناوى عليه في بدايته الصحفية.

وقال صبحى:" أول لقاء نشرته بمجله كان مع النجم كمال الشناوى، روحت له المكتب بدون أي معاد فتحت السكرتيرة، قولت له أنا صحفى جديد مبتدأ وعاوز أعمل معاك حوار وافق كان فنان ذو قيمة و كبير جدا و محترم، وسرد الحديث و شوفت لوحاته الفنية وصورته وتحدثنا عن الفن والحياة والزواج، وعملت لقاء كتير حلو ومن هنا كانت البداية".

توفى الإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

صبحى عطرى من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”، “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و،2023 حيث قدم برنامج تريندنج كما كان مراسل برنامج "ET "بالعربى.