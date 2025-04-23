شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور وهالة سرحان أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، عزاء الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد فى حضور الإعلامية هالة سرحان ودكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق والمهندس أسامة الشيخ.

وشيعت الأحد الماضى جنازة الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم هالة سرحان وريهام السهلي وشريف مدكور وسالي شاهين وأحمد فايق، فيما حرص على الحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام.

د. نبيل سالم، أحد رواد الطب الطبيعي والتأهيل، ومن أهم الرواد بمجال الرياضات البارالمبية - رياضات ذوي الهمم، شغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة لشغله منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سابقًا، ورئيس الكونفدرالية لرياضات ذوي الإعاقة، واللجنة البارالمبية الأفريقية سابقا، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والعديد من الاتحادات الدولية.

حاز وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لما حققه الرياضيون البارالمبيون من إنجازات على مستوى العالم، وأطلقت اللجنة البارالمبية المصرية جائزة دولية باسمه تقديرا لإسهاماته في هذا المجال.



هالة سرحان



