نبيله عبيد تتصدر الترند بعد غنائها مع فيفي عبده

فيديو مرح بين فيفي عبده ونبيلة عبيد

@elhamshalaby الصوت الأصلي - Um_Mamo1

تألق فيفي عبده في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:19 مساءً - التقت الفنانة؛ الفنانة، في حفل مميز أُقيم احتفالاً بأجواء الربيع، واستمتع الثنائي بوقت ممتع مليء بالغناء والمرح.نشرت الإعلاميةفيديو عبر حسابها على منصة "تيك توك" ظهرت فيه فيفي عبده تغني مع نبيلة عبيد أغنية "الدنيا ربيع" للفنانة الراحلة سعاد حسني، وحقق هذا المقطع عدداً كبيراً من المشاهدات، وأبدى الجمهور إعجابهم بهذه الأجواء المميزة التي كشفت عن قوة العلاقة بينهما.كان هناك عدد كبير من النجوم خلال هذا الحفل، وكان منهم: إلهام شاهين ولبلبة ونبيلة عبيد وفيفي عبده ونرمين الفقي وخالد زكي ودنيا عبد العزيز ورانيا فريد شوقي وسوزان نجم الدين، كما ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان.تألقت الفنانةفي دراما رمضان 2025 بشخصية "الحاجة شديدة" من خلال مسلسل "العتاولة 2"؛ وتدور أحداثه في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر"، ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهما مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتوريطهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.مُسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة؛ إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.يمكنكم متابعة: أحمد السقا يدافع عن محمد هنيدي ما القصة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».