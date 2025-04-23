علاقة حسام حبيب بشيرين تعود للواجهة بعد خطوة مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعاد الفنان حسام حبيب علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب إلى دائرة الضوء، بعد إعلانه تعيين يوسف سرور، مدير أعمال شيرين السابق، مديراً لأعماله خلال المرحلة المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية.

وصرّحت إدارة أعمال حسام أن اختياره لسرور جاء نظراً للنجاحات التي حققها في إدارة حسابات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خبرته السابقة في إعادة ترتيب حسابات شيرين عبد الوهاب، وهي التجربة التي شجّعت حبيب على الاستفادة منها.

وأكدت الإدارة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة لإعادة تقديم حسام حبيب بشكل فني وإعلامي جديد، يعزّز حضوره على الساحة الغنائية ويرفع من تفاعله الرقمي مع الجمهور.

وقد بدأت ملامح هذا التعاون تظهر من خلال توثيق حسابات حبيب الرسمية على منصّتَي “تيك توك” و”إكس”، في إطار استراتيجية جديدة لتعزيز حضوره الرقمي.

يُذكر أن هذه الخطوة جاءت رغم ما أُشيع في الفترة الماضية عن توتر العلاقة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، ما دفع البعض إلى التساؤل عن أبعاد هذا التعاون ومدى تأثيره على العلاقة بين الطرفين.