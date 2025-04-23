“يفكه يا ليفة!”.. محمد رمضان يرد على منتقدي إطلالته في كوتشيلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له بعد الجدل الواسع الذي أثارته إطلالته في مهرجان “كوتشيلا فالي” في الولايات المتحدة، خرج الفنان محمد رمضان عن صمته موضحاً سبب اختياره للزي الذي ظهر به خلال حفله الأول في المهرجان، مشيراً إلى أن الهدف كان تمثيل الحضارة الفرعونية ورفع اسم مصر، لا إثارة الجدل كما رُوّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، مرتدياً ملابس عادية، وقال: “أنا كنت مأجّل الرد لأني كنت مركز في الحفلة الثانية في كوتشيلا، الحفلة اللي شايلة اسمي واسم بلدي واسم جمهوري اللي في ضهري من أول يوم”.

وأكد الفنان المصري أنه لم يرتدِ يوماً ملابس نسائية، قائلاً: “جمهوري اللي حافظني وكبرت قدّامه عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس لبس واحدة ست، لا في فيلم ولا في مسلسل، مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها. أنا لبست حلق في فيلم وكليب، لكن في الحقيقة عمري ما لبست حلق، ولا هلبس”.

وختم رمضان رسالته بالتأكيد على أن ما ارتداه في الحفلة الأولى لم يكن بقصد الظهور كما تم تفسيره على السوشيال ميديا، موضحاً: “الملابس كانت فرعونية، والمصممة فريدة، يمكن ماكانش معاها جنيهات كفاية فطلع قصير شوية… ومحمد رمضان ما يلبسش برا، محمد رمضان يفكه يا ليفة”.