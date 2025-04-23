بعد الانتقادات.. جان يامان يعود بقوة ويتصدّر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد موجة من الانتقادات التي طالته مؤخراً بسبب تصريحاته التي اعتُبرت تفضيلاً لإيطاليا على تركيا، ووسط دعوات من بعض النقاد لمنعه من المشاركة في الأعمال التركية، فاجأ النجم جان يامان الجمهور بعودته القوية عبر عمل درامي تاريخي ضخم بعنوان El Turco.

المسلسل الجديد يروي قصة جندي عثماني يُدعى “حسن”، يُصاب خلال الحملة العثمانية على فيينا في القرن السابع عشر، ويفقد الاتصال بكتيبته ليجد نفسه جريحاً وتائهاً في قرية إيطالية نائية. هناك، يضطر إلى التخفي بهوية جديدة كحِرفي بسيط، وخلال فترة تعافيه يعيش قصة حب رومانسية وسط أجواء مشوّقة تجمع بين التشويق والتاريخ.

ويُعرض El Turco مدبلجاً إلى اللغة العربية على منصة STARZPLAY، وقد تصدّر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه، بفضل مشاهده الجريئة وإنتاجه العالي، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسيرة جان يامان الفنية بعد سلسلة من الأعمال الرومانسية التي جمعته بجمهور واسع في تركيا وإيطاليا.

ويشارك جان يامان في البطولة عدد من النجوم، أبرزهم: الإيطالية غريتا فيرو، ماغنوس صامويلسون، سلافكو سوبين، هالوك بييس، مادالينا أراغيو، وديفيد ستريمز.

وقد لاقى المسلسل تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة في تركيا، حيث عبّر كثيرون عن فخرهم بوصول نجم تركي إلى العالمية عبر عمل يروي حقبة مهمة من التاريخ العثماني، معتبرين أن El Turco هو أفضل ردّ فني على الانتقادات والهجوم الذي تعرّض له يامان مؤخراً.