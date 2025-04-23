نقيب الفنانين يبرّر شطب سلاف فواخرجي: “تطبيق للقانون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له على قرار شطب قيد النجمة السورية سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين، والذي أثار جدلاً واسعاً واعتُبر من قبل البعض “كيديّاً” و”انتقامياً”، أكد نقيب الفنانين في سوريا، مازن الناطور، أن القرار مدروس ولم يكن عشوائياً، وأنه غير نادم على اتخاذه.

وخلال لقائه مع برنامج “ET بالعربي”، شدد الناطور على أن الخطوة جاءت استناداً إلى المادة 40 / البند الثاني من قانون النقابة، والتي تتيح اتخاذ إجراءات تأديبية بحق من يسيء إلى الدولة السورية أو لا يلتزم بمصالح النقابة، قائلاً: “القرار قانوني 100%، وما في أي نوع من الكيدية أو تصفية الحسابات”.

وأضاف الناطور أن فواخرجي تجاوزت حدود النقد المشروع، قائلاً: “في فنانين بسوريا عندهم نفس الأفكار والآراء، ما اقتربنا منهم، لكن للأسف هي تمادت، وفي شهرين عملت مقابلتين أصرت فيهم إن القيادة السابقة بريئة من أي مجازر أو أخطاء، وقالت إن كل اللي صار كذب، وهذا تشويه للحقائق”.

وأكد أن كلام فواخرجي يمس مشاعر السوريين: “هي شخصية مؤثرة ولها جمهور، وما من حقها تسيء لضحايا سوريا، كل كلامها تدليس وتشويه، وهاد شي ما بيتسكت عليه”.

وعن احتمال اتخاذ قرارات مشابهة بحق فنانين آخرين، قال الناطور: “اللي بيغيّر رأيه، أهلاً وسهلاً… أما اللي مصرّ ينكر آلام السوريين، فالقانون واضح وصريح”.