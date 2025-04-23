صور مسرّبة من زفاف كريستين ستيوارت تثير ضجة واسعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لقطات مسرّبة من حفل عقد قران النجمة العالمية كريستين ستيوارت على الكاتبة ديلان ماير، الذي أُقيم في أجواء خاصة وبسيطة في منزل ستيوارت بمدينة لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي، بحضور محدود للأصدقاء والمقرّبين.

وظهرت بطلة سلسلة Twilight في الصور المسرّبة وهي في غاية السعادة، مرتدية ملابس كاجوال بشعرها الأشقر القصير، وقد بدت متأثرة أثناء قراءة ماير لعهد الزواج، فيما ظهرت في لقطة أخرى وهي تضع الخاتم بإصبع شريكتها وتحتضنها وسط أجواء مؤثرة.

وبحسب موقع TMZ، فقد حضر الحفل الممثلة آشلي بنسون وزوجها براندون ديفيس، فيما حصلت ستيوارت وماير على رخصة الزواج الرسمية يوم الثلاثاء الذي سبق الحفل في مقاطعة لوس أنجلوس.

ولاحقاً، أعادت كريستين ستيوارت نشر الصور عبر “إنستغرام”، مظهرةً لحظات الحفل التي شملت تبادل باقات من الورود البيضاء والزرقاء، ما أثار موجة واسعة من التفاعل عبر المنصات الرقمية، إذ انقسمت الآراء بين من هاجمها بشدة واعتبر تصرفاتها لا تليق بشخصية مؤثرة، وبين من دافع عنها مؤكداً أن ما قامت به يدخل ضمن نطاق الحرية الشخصية.

يُذكر أن أول لقاء جمع ستيوارت بماير كان عام 2013 في موقع تصوير، قبل أن تبدأ علاقتهما العاطفية عام 2019 عقب انفصال ستيوارت عن عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل. وفي عام 2021، أعلنت خطوبتهما مشيرة إلى أن ديلان ماير كانت المبادرة بطلب الزواج.