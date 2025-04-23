ماجد المصري يكشف أسراراً عائلية مؤثرة.. ويُوصي أبناءه بالحب والسند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “الفصول الأربعة” مع الإعلامي علي ياسين عبر قناة “الجديد” اللبنانية، فتح الفنان ماجد المصري قلبه وتحدث بصراحة عن حياته الأسرية وعلاقته بأبنائه من زوجتيه الأولى والثانية، كاشفاً عن تفاصيل شخصية لأول مرة.

أوضح المصري أن ابنته الكبرى “ماهيتاب”، من زوجته الأولى، في طريقها للعودة إلى ارتداء الحجاب، مشيراً إلى أنها كانت قد ارتدته في فترة المراهقة ثم خلعته، وأضاف: “قلت لها من الأول بلاش، لأن الحجاب لازم ييجي عن اقتناع، لكن دلوقتي الحمد لله هي بتقرب من ربنا وناوية ترجعله”.

كما روى ماجد المصري لحظة مؤثرة من طفولة ابنته ماهيتاب عندما عانت من مشكلة صحية خطيرة، قائلاً: “كان عندها شريان مش بيوصل الدم للمخ، وصرفت كل فلوسي، ولما رحت لدكتور قلب، قال العملية هدية مني وربنا كرمنا”.

وخلال اللقاء، وجّه الفنان رسالة مؤثرة لأبنائه الأربعة قائلاً: “الاتحاد قوة، خليكوا دايمًا سند لبعض، وربنا يزيد محبتكم ويديم لمتكم، وادعولي كتير”.

وتحدث أيضاً عن علاقته بابنته الصغرى “داليدا”، موضحاً: “رغم فرق العمر، إلا إن داليدا أكتر واحدة واخدة نصيب الحب عن ولادي كلهم”.

يُذكر أن ماجد المصري شارك في بطولة مسلسل “إش إش” خلال موسم رمضان الماضي، إلى جانب نخبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول فتاة تواجه حياة صعبة وتقع في قلب أسرار عائلية خطيرة.