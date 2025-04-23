أحمد فهمي يفاجئ شقيقه على الهواء.. ويكشف من كان “حبيب ماما”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية ضمن حلقة خاصة من برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ONE بمناسبة “شمّ النسيم”، فاجأ الفنان أحمد فهمي شقيقه كريم فهمي خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي، متحدثاً عن العلاقة بينهما وكواليس مسلسل “وتقابل حبيب”.

أشاد أحمد بدور شقيقه في المسلسل، مؤكداً أنه “عمل مختلف عن باقي الأعمال الرمضانية وتم تقديمه بنجاح كبير”، مرجعاً الفضل في ذلك للمخرج والمؤلف عمرو محمود ياسين، ولافتاً إلى “الكيميا الواضحة بين كريم وياسمين عبد العزيز التي ظهرت في أعمال سابقة، لكنها كانت الأقرب للناس في هذا العمل”.

وتحدث أحمد فهمي عن الصفات المشتركة بينه وبين شقيقه قائلاً: “إحنا الاتنين أهلاوية وشبه بعض في الطباع، لكن كريم أهدى وأعقل مني رغم إنه أصغر”، مضيفاً: “أنا عصبي أكتر، وهو لما بيتعصب بيفكر، وأنا لأ”.

ورداً على سؤال مازح من لميس الحديدي حول من كان “حبيب ماما” أكثر، قال أحمد ضاحكاً: “هنختلف، لكن كريم كان دايماً متدلّع أكتر”. ليعلق كريم بدوره ممازحاً: “دي شائعات أحمد بيطلّعها، هو الأقرب لماما، ولو قال عن الكوباية إنها عربية نقل، تبقى فعلاً عربية نقل!”.