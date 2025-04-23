حقيقة زواج حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمها لحلقة من برنامج “قعدة ستات” على قنوات “ألفا”، علّقت الإعلامية مروة صبري على الأخبار المتداولة بشأن نية الفنانة حلا شيحة الزواج بعد قرارها الأخير بارتداء الحجاب، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

قالت مروة صبري: “من وجهة نظري، حلا شيحة إنسانة طيبة وقريبة من ربنا، لكنها تمر بمرحلة تخبط كبيرة”، مشيرة إلى أن بعض المتابعين ربطوا ارتداءها الحجاب بنيّة الزواج، وأضافت: “الناس قالت إنها اتحجبت علشان جوازة جديدة، وفيه كلام عن ارتباطها بسامح حسين بعد برنامجه (قطايف)، لكن كل ده مش حقيقي”.

وكان ظهور حلا شيحة الأخير بالحجاب قد أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها على “إنستغرام”، أرفقتها برسالة وجدانية وجهت فيها دعوة للشكر والحمد لله في كل الأحوال.

وكتبت حلا في تعليقها: “أجمل كلمة ممكن نقولها في كل الأوقات هي الحمد لله… طالعة من القلب وبتفرق كتير، الحمد لله على السلام الداخلي اللي محتاجينه كل لحظة، دايماً نقول الحمد لله في الأيام الصعبة وفي الفتن اللي حوالينا، يارب دايماً وأبداً”.