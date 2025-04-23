محمد صبحي يهاجم ورش الكتابة وأجور الفنانين: “الفنان مش بنزين!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال كلمته في مؤتمر “مستقبل الدراما” الذي عُقد مؤخراً في مصر لمناقشة واقع الدراما العربية، شنّ الفنان الكبير محمد صبحي هجوماً لاذعاً على ظاهرتَي ورش الكتابة وارتفاع أجور الفنانين، معتبراً أن هذه الممارسات تسيء إلى قيمة الفن وتفقد الدراما المصرية توازنها.

قال صبحي: “بقالي 18 سنة مدخلتش ماسبيرو، الماضي هو استمرارية للمستقبل. لا يمكن تخيّل مسلسل يُكتب على الهواء والممثل مايعرفش نهايته. لازم نرجع نحترم نفسنا ونحترم الفن”.

وانتقد صبحي اعتماد بعض الأعمال على ورش كتابة جماعية قائلاً: “أنا ضد الورش، مع احترامي لكل الحدادين والورش، يعني إيه تمانية يكتبوا مسلسل؟ زمان كنا نعتمد على كتّاب مفكرين، أما الورش فقد أهدرت نظام الدراما في الدولة المصرية”.

وفي ما يتعلق بارتفاع أجور الفنانين، علّق صبحي قائلاً: “زمان كانوا يعرضوا علينا أموال أكثر برّا، ومع ذلك رفضنا، لأن الفنان مش بيتسعّر زي البنزين، وزيادة الأجور مش بالفتونة والتفاهة”.