شخص ينتحل شخصية أنوشكا.. والفنانة تلجأ للقضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت الفنانة أنوشكا ببلاغ رسمي إلى شرطة الاتصالات والجهات المختصة، بعد تعرضها لانتحال هويتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل شخص يدّعي إدارة حساب يحمل اسمها وينشر صورها، مدّعياً أنها تعود لها. وطالبت أنوشكا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، فيما يواصل رجال المباحث تحرياتهم لكشف هوية المتورط.

يُشار إلى أن أنوشكا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. وتدور أحداث العمل حول امرأة تكتشف خيانة زوجها مع صديقتها المقرّبة، ما يدفعها إلى طلب الطلاق وبدء رحلة جديدة في البحث عن الحب، لتجد نفسها في مواجهة صراعات غير متوقعة تغيّر مسار حياتها.

على صعيد آخر، كانت أنوشكا قد أعلنت استعدادها لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة، إلى جانب تحضيراتها لإحياء حفل غنائي قريب في دار الأوبرا المصرية.