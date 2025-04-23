شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وهند صبرى ودرة ينعين الإعلامى صبحى عطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كل من النجمات كندة علوش و هند صبرى و درة، الإعلامى السورى صبحى عطرى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بكلمات حزينة و مؤثرة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وكتبت كندة علوش، قائلة:" بالرغم من قسوة الحياة إلا إنه الموت قادر يفجعنا ويصدمنا بناس غاليين ما ممكن نتخيل يمشوا بكير أنا ماعم صدق ومارح صدق رح اعتبرك مسافر مثل دائماً ورح تبعتلي وتحاكيني بأي يوم وشوفك ونلتقى ونضحك من قلبنا الله يرحمك يا صبحي الرجاء الدعوة له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه".

وقالت هند صبرى:"ننعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامى والصديق صبحى عطرى"، وكتبت درة "خبر حزين و صادم الله يرحمك يا صبحى يا صديقى و يجعل مثواك الجنة ".

وقالت كارول سماحة:" خبر كتير حزين وصادم بكير عليك يا صبحي.. كنت دايما مصدر طاقة وتفاؤل وحب للحياة.. ما تستأهل أبدا رح تبقى بصمة مميزة بالإعلام وبقلب كل فنان تعاملت معه عزائي لأهلك واصحابك".

توفى الإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

صبحى عطرى من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”، “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و،2023 حيث قدم برنامج تريندنج كما كان مراسل برنامج "ET "بالعربى.



درة



كارول سماحه



كندة علوش