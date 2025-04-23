شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان والمخرج المسرحى عبد المنعم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان والمخرج المسرحي عبد المنعم عيسى، عن عمر يناهز 77 عاماً، مقدماً التعازى لأسرة الراحل داعياً أن يلهمهم الصبر والسلوان.

عبدالمنعم عيسى، مخرج مسرحي،ولد في 10 يناير 1948، وقدم عدد من العروض المسرحية، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.