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وفاة الفنان والمخرج المسرحى عبد المنعم عيسى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكريا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 12:46 م

أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان والمخرج المسرحي عبد المنعم عيسى، عن عمر يناهز 77 عاماً، مقدماً التعازى لأسرة الراحل داعياً أن يلهمهم الصبر والسلوان.

عبدالمنعم عيسى، مخرج مسرحي،ولد في 10 يناير 1948، وقدم عدد من العروض المسرحية، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.


عبد المنعم عيسى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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