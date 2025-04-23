هايلي بيبر تكشف عن إصابتها بتكيّسين في المبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر، زوجة النجم جاستن بيبر، عن معاناتها من تكيّسين في المبيض، مؤكدة تضامنها مع كل النساء اللواتي يمررن بالحالة نفسها، وذلك من خلال مشاركة منشور عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام.

ونشرت هايلي، البالغة من العمر 28 عامًا، صورة تظهر فيها بطنها، وكتبت: “أعاني حالياً من تكيّسين في المبيض. إذا كنتِ تعانين من تكيسات المبيض، فأنا معك!”.

ويُعد تكيس المبيض من الحالات الشائعة بين النساء، وغالبًا لا تكون ضارة، لكن في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى أعراض مؤلمة كآلام الحوض، الانتفاخ، والثقل في البطن، وفقًا لما ذكره موقع “مايو كلينك”.

هايلي لم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالتها في الوقت الحالي، لكنها كانت قد تحدثت سابقًا عن إصابتها بكيس في المبيض عام 2022، وصفته حينها بأنه “بحجم تفاحة”، وقالت إنه لم يكن ناتجًا عن متلازمة تكيس المبايض أو بطانة الرحم المهاجرة، بل كان حالة متكررة تسببت لها بألم شديد وغثيان وتقلّب في المزاج.

يُذكر أن هايلي بيبر شاركت مؤخرًا صورًا تجمعها بابنها جاك خلال احتفالات عيد الفصح، معلّقة: “عيد الفصح هذا العام بالمقارنة مع عيد الفصح الماضي”، في إشارة عاطفية لحالتها الصحية وتغيّرات حياتها في الفترة الأخيرة.