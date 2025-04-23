جورج كلوني بعد 10 سنوات من الزواج: لم نتشاجر يوماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد النجم العالمي جورج كلوني أن حياته الزوجية مع المحامية أمل علم الدين تسير بسلاسة وسعادة منذ زواجهما عام 2014، مشيراً إلى أنهما لم يسبق لهما أن دخلا في أي خلاف، حتى بعد مرور أكثر من عشر سنوات على ارتباطهما.

وخلال ظهوره في برنامج CBS Mornings للترويج لأول أعماله المسرحية في برودواي Good Night, and Good Luck، أعاد كلوني (63 عاماً) التأكيد على تصريح سابق له بأن علاقته بأمل لا تشوبها شجارات، قائلاً: “نحن نقضي وقتاً رائعاً في الحياة… لم نتشاجر قط. ما زلنا حتى الآن نحاول أن نجد شيئاً لنتشاجر بشأنه!”.

وأضاف كلوني مازحاً: “أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى… لا يمرّ يوم لا أقول فيه إنني أكثر الرجال حظاً في العالم”.

وتذكّر كلوني ظهوراً مشتركاً سابقاً له مع زوجته أمل في البرنامج عام 2022، حين وصف زواجهما بأنه “سهل”، مؤكداً مجدداً أن عدم وجود خلافات هو أمر حقيقي وليس مجاملة إعلامية.

أما أمل، فقد عبّرت حينها عن استغراب المحيطين بهما من هذا الانسجام، قائلة: “الأمر يزعج بعض أصدقائنا. لديّ ابن عمّ يسألنا باستمرار: هل تشاجرتما أم بعد؟”.

وفي مقابلة مع مجلة PEOPLE عام 2020، شدد كلوني على أن علاقتهما اجتازت ضغوط جائحة كورونا من دون خلافات، مشيراً إلى أنه يشعر بامتنان كبير لكونه التقى بأمل، واصفاً علاقته بها بأنها “سهلة للغاية”.

بدورها، صرّحت أمل لمجلة Vogue عام 2018 أن وقوعها في حب جورج بدا وكأنه “أمر طبيعي تمامًا”، مؤكدة: “الرومانسية معه كانت نقطة التحوّل الأكبر في حياتي. لم أكن متحمسة لفكرة الزواج قبل لقائه، لكن كل شيء تغيّر”.