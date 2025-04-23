جاستن بيبر يثير الجدل في كوتشيلا.. سلوك يثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي جاستن بيبر جدلًا واسعًا وتساؤلات متزايدة حول حالته النفسية وسلوكياته، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يدخّن بجانب شقيقه المراهق، خلال حضوره مهرجان “كوتشيلا” الأخير.

ووفقًا لما نشره موقع PEOPLE، ظهر بيبر (30 عاماً) عاري الصدر يرقص وسط الجمهور، وهو يُدخّن ما يبدو أنها سيجارة “ماريجوانا”، فيما كان شقيقه جاكسون (15 عاماً) يقف بجانبه. وقد تم توثيق هذه اللحظة في فيديو التقطه أحد المعجبين وانتشر على منصة “إكس”.

وظهرت زوجته هايلي بيبر وهي تضع يدها على ظهر جاكسون لتبعده بلطف، فيما استمر جاستن في الرقص والاندماج مع الأجواء، في لقطة أثارت ردود فعل متباينة بين المتابعين.

وبحسب مصادر قريبة من بيبر، فإن هناك قلقًا متزايدًا داخل دائرته المقربة بشأن حالته. إذ كشف مصدر للموقع أن “جاستن يواجه الكثير من الشياطين في الوقت الحالي، ويتخذ قرارات سيئة تؤثر على صداقاته، أمواله، وحتى أعماله”.

ورغم هذه المخاوف، كان أحد المتحدثين باسم بيبر قد نفى منذ شهرين شائعات تعاطيه المخدرات، مؤكدًا لموقع TMZ أن “الرواية المتكررة عن تعاطيه لمخدرات قوية غير صحيحة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن جاستن يمر “بفترة من أفضل فترات حياته” حاليًا، ويركّز على تربية طفله جاك بلوز (8 أشهر) والعمل على إنتاج موسيقى جديدة.

لكن تقارير أخرى، منها ما نُشر في هوليوود ريبورتر، زعمت أن بيبر “ضائع ومديون” بعد إلغاء جولته الغنائية في 2022، وهي ادّعاءات سارع فريقه إلى نفيها، واصفًا إياها بأنها “محض هراء من مصادر غير موثوقة لم تعد تعمل معه”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها المخاوف بشأن صحة بيبر النفسية، في ظل سلوكيات مثيرة للجدل وتصريحات متضاربة من محيطه الإعلامي.