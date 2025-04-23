61 فيلماً من 32 دولة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تفاصيل الدورة التاسعة، والتي ستُقام في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، بمشاركة 61 فيلماً من 32 دولة، تتوزع على المسابقات الرسمية والبرامج الخاصة.

المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة

يتنافس في مسابقة الأفلام الطويلة 10 أعمال، من بينها “أسطورة ملكة لاجوس التائهة” (نيجيريا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، الولايات المتحدة)، “الأشجار الصامتة” (بولندا، ألمانيا، الدنمارك)، “سودان يا غالي” (تونس، فرنسا، قطر)، و”مونولوج جماعي” (الأرجنتين، المملكة المتحدة)، إلى جانب عروض أولى في المنطقة لأفلام “العصفور في المدخنة” (سويسرا)، “قمر” (النمسا)، “ميلانو” (بلجيكا، هولندا)، “أفضل ما لديّ أقل ما لديك” (كوريا الجنوبية)، “الفراشات” (فنلندا)، و”تواصل” (الإمارات).

مسابقة الأفلام القصيرة

تشهد هذه الفئة عرض 20 فيلماً، منها الفيلم المصري “ولا عزاء للسيدات”، وأعمال من تونس (“على الحافة”، “تهليلة”)، السعودية (“روج”)، لبنان (“ذاكرة المي”)، والصين (“يوم الملاكمة”)، بالإضافة إلى أفلام من بولندا، إسبانيا، البحرين، قطر، اليمن، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، المغرب، تركيا، السويد، هولندا، المكسيك وكندا، جميعها تُعرض للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط.

برنامج خاص بالتعاون مع مهرجان لندن بريز

في إطار التعاون الدولي، ينظم المهرجان برنامجاً خاصاً بالتعاون مع مهرجان لندن بريز في المملكة المتحدة، يتضمن 6 أفلام من دورته السابقة، وهي: “توصيل”، “النقطة العمياء”، “الجذور الحدودية”، “الآن ستجري الذئاب”، “دم”، و”تحت اللون الأزرق”.

مسابقة أفلام الجنوب

تُعرض 15 فيلماً في هذه الفئة الجديدة، من بينها: “نص ونص”، “شمعة سيناء”، “صورة 4×6″، “الحنانة”، “بيت على النيل”، و”العملة صعبة”، لمخرجين ومخرجات من مختلف أنحاء مصر، بهدف تسليط الضوء على قصص من الجنوب المصري.

مسابقة أفلام ذات أثر

وتُعرض في هذه الفئة 10 أفلام ذات طابع اجتماعي وإنساني، منها “مسارات آمنة”، “فاطمة”، “سر جدتي”، “عتمة وأمل”، و”حكاية دينا”، وهي أعمال تسلط الضوء على قضايا المرأة والتغيير المجتمعي.

بهذه التشكيلة المتنوعة، يؤكد مهرجان أسوان لأفلام المرأة مكانته كأحد أهم المنصات الإقليمية التي تحتفي بإبداعات المرأة في السينما، وتدعم الأصوات الجديدة من مختلف أنحاء العالم.