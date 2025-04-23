شيماء سيف تشيد بموهبة ابنة نجمة شهيرة: “فنانة صغننة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشادت الفنانة شيماء سيف بموهبة “داليدا”، ابنة صديقتها النجمة مي كساب، بعدما نشرت صورة كارتونية صممتها الطفلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وعلّقت شيماء سيف على الصورة بقولها: “الصورة دي عملتهالي حبيبتي القمر داليدا، بنت أختي الغالية مي كساب”، مضيفة: “تسلم إيدك يا روح قلبي، يا فنانة يا صغننة.. بحبك داليدا، انتي وفريدة ونوح”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة والرسالة العفوية، التي عكست العلاقة القوية بين النجمتين وعائلتيهما.

آخر أعمال شيماء سيف ومي كساب

شاركت شيماء سيف في بطولة مسلسل “إش إش”، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، إدوارد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي. وتدور أحداثه حول راقصة تعيش في ظروف صعبة وتواجه تحديات ومكائد داخل الحارة الشعبية.

من جهتها، ظهرت مي كساب كضيفة شرف في مسلسل “المداح – أسطورة العهد”، بطولة حمادة هلال، وهو الظهور الوحيد لها في رمضان بعد تأجيل مسلسل “نون النسوة”، الذي كان مقرراً عرضه من 15 حلقة هذا الموسم، وتم تأجيله بسبب ضيق الوقت في التصوير.