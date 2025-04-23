فن ومشاهير

جورج خبّاز يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ

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جورج خبّاز يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد الفنان اللبناني جورج خبّاز جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام، عن أدائه في فيلم “يونان” للمخرج أمير فخر الدين، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة.

كما نالت الممثلة الألمانية هانا شيغولا، بطلة الفيلم، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في العمل نفسه، لتُعزّز من حصاد الفيلم على الساحة الدولية.

ويُعد هذا التتويج هو الرابع لفيلم “يونان”، الذي سبق أن شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين الدولي، كما حصد جائزتين من مهرجاني باري وميلانو السينمائيين في إيطاليا، ليواصل نجاحاته في المحافل السينمائية العالمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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