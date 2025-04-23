جورج خبّاز يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد الفنان اللبناني جورج خبّاز جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام، عن أدائه في فيلم “يونان” للمخرج أمير فخر الدين، وذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة.

كما نالت الممثلة الألمانية هانا شيغولا، بطلة الفيلم، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في العمل نفسه، لتُعزّز من حصاد الفيلم على الساحة الدولية.

ويُعد هذا التتويج هو الرابع لفيلم “يونان”، الذي سبق أن شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين الدولي، كما حصد جائزتين من مهرجاني باري وميلانو السينمائيين في إيطاليا، ليواصل نجاحاته في المحافل السينمائية العالمية.