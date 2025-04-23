بإطلالة جريئة مع خطيبها.. دوا ليبا تخطف الأنظار في ألبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة العالمية دوا ليبا متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” مجموعة من الصور الجديدة برفقة خطيبها من عطلتهما في ألبانيا، حيث خطفت الأنظار بإطلالاتها الصيفية وأجواء العيد المميزة.

وظهرت دوا ليبا في إحدى الصور وهي ترتدي ملابس سباحة حمراء ونظارات شمسية أثناء جلوسها على شاطئ البحر، بينما اختارت في صورة أخرى إطلالة كاجوال مكوّنة من قميص أسود وبنطال قصير.

كما نشرت صورة رومانسية جمعتها بخطيبها، في لقطة عفوية نالت إعجاب جمهورها.

وأرفقت ليبا الصور بتعليق مقتضب جاء فيه: “عيد الفصح في المنزل”، في إشارة إلى ألبانيا، مسقط رأس عائلتها. الصور لاقت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بأجواء العيد وبإطلالة النجمة المميزة.