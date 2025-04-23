شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة إيناس النجار: ارتحتي من الدنيا الكذابة ووفاتك كشفت نوايا الناس والان مع تفاصيل الخبر

أعادت الفنانة سوار النجار الحديث عن شقيقتها الراحلة ايناس النجار التي رحلت عن عالمنا يوم 31 مارس الماضى، حيث كتبت سوار في منشور غامض على حسابها بموقع فيس بوك:"تسلم الشدة اللي عرفتنا الحبيب من العدو الله يرحمك يا اختي إرتحتي من الدنيا الكذابة كلها وفاتك كشفتلنا نوايا الناس واللي في قلبهم حسبي الله ونعم الوكيل".



رسالة سواء النجار لشقيقتها الراحلة ايناس النجار

الفنانة ايناس النجار رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عاماً، بعد دخولها في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة، ووضعت على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية، وسط صدمة كبيرة في الوسط الفني، حيث حرص العديد من نجوم الفن على نعيها ومواساة أسرتها.

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس، وكانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان بهاء سلطان، فوقع اختيار المخرج محمد النجار عليها لتشارك معه في فيلم ميدو مشاكل، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل "بحبك وأنا كمان، علي سبايسي"، وهو الذي اختار لها اسمها الفني إيناس النجار)، من أبرز أفلامها "كركر، أحاسيس، عزبة آدم"، ومن المسلسلات التي شاركت فيها "يتربى في عزو، العصيان، علشان مليش غيرك، ورق التوت، الوتر المشدود".

وشاركت إيناس النجار في آخر أعمالها، مسلسل "الحلانجي"الذي تم عرضه في موسم دراما رمصان 2025، والعمل من بطولة: محمد رجب، عبير صبري، آيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

