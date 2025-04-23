شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنعى صبحى العطرى: الساحة الإعلامية خسرت إعلامي شاطر ومحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة إليسا، الإعلامى السورى صبحى عطرى، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على موقع x ، "تويتر سابقا".

وكتبت إليسا، قائلة:" ما عندي كلام يعبر عن حزني لرحيل الاعلامي صبحي عطري وجهه المبتسم وطريقته التي ما بتشبه حدا بالمقابلات كانت تخليني دغري ابتسم لما شوفه الساحة الاعلامية خسرت إعلامي شاطر ومحترف وخلوق رح نشتاق كلنا لبصمته ووجوده الله يصبر عائلته وزملاءه وتكون نفسه بالسماء".

توفى الإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

صبحى عطرى من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”، “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و،2023 حيث قدم برنامج تريندنج كما كان مراسل برنامج "ET "بالعربى.



