شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وسلمى أبو ضيف وسوزان نجم الدين ينعين الإعلامى صبحى عطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كل من النجمات دنيا سمير غانم وسلمى أبو ضيف وأمل بشوشه وسوزان نجم الدين، الإعلامى السورى صبحى عطرى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بكلمات حزينة و مؤثرة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وكتبت دنيا سمير غانم "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه"، فيما كتبت سلمى أبو ضيف " كان من أجمل الشخصيات ربنا يرحمه"، أما الفنانة سوزان نجم الدين فكتبت على حسابها بموقع انستجرام:"الخبر حزين ومؤلم وصادم لنا جميعاً"، وكذلك ودعت أمل بوشوشة الراحل وكتبت:"الله يرحمك يا صديقى ما عم صدق الخبر، انا لله وانا اليه راجعون".

توفى الإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

صبحى عطرى من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”، “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و،2023 حيث قدم برنامج تريندنج كما كان مراسل برنامج "ET "بالعربى.



دنيا سمير غانم



سلمى ابو ضيف



سوزان نجم الدين