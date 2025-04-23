رودولف هلال وشركة “كي شيب| العالمية معًا

في خطوة تسويقية بارزة، أعلنت شركة “كي شيب” العالمية عن اختيارها للإعلامي اللبناني رودولف هلال ليكون الوجه الإعلاني الرسمي لها في لبنان، وذلك ضمن حملة إعلانية تمتد لعام كامل.

وجاء هذا الاختيار نظراً لما يتمتع به رودولف هلال من شعبية واسعة، ولما حققه من نجاحات لافتة على مدار سنوات في مجال تقديم البرامج الحوارية، حيث يُعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية المحبوبة في لبنان والعالم العربي.

وقد بدأ بالفعل عرض الإعلان الخاص بالحملة عبر عدد من القنوات التلفزيونية اللبنانية، حيث يظهر رودولف في مشاهد تعكس الموثوقية والاحترافية التي تميّز خدمات “كي شيب”.

وتُعد شركة “كي شيب” من الشركات الرائدة في مجال الشحن الدولي، إذ تقدّم خدماتها لشحن مختلف أنواع البضائع من العديد من الدول حول العالم، من بينها الصين، فرنسا، تركيا، مصر، وغيرها من الوجهات العالمية. وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تواجدها في السوق اللبناني، وتوسيع قاعدة عملائها عبر تعاونها مع رودولف هلال لما يتمتع به من ثقة عالية لدى الجمهور اللبناني

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من المتوقع أن يشهد هذا التعاون نجاحاً لافتاً في السوق المحلي، خاصة مع الحملة الإعلانية المتكاملة التي أُعدّت بعناية لتعكس رؤية الشركة ورسالتها في تقديم خدمات شحن موثوقة وسريعة