مهرجان “كان” يحتفي بأشهر عناق في تاريخ السّينما العالميّة

في خطوة غير مسبوقة، أعلن مهرجان كان السّينمائيّ الدّوليّ عن اعتماده ملصقًا رسميًّا مزدوجًا لأوّل مرّة منذ انطلاقه، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق الدّورة الـ ٧٨، المقرّرة في الفترة ما بين الثّالث عشر والرّابع والعشرين من مايو ٢٠٢٥.

البوستر الجديد الّذي نشره حساب المهرجان الرّسميّ على “إنستغرام” جاء بتصميم بسيط ورومنسيّ، رافقه توزيع فنّيّ لحروف اسم المهرجان.

البوستر مأخوذ من مشهد أيقوني من فيلم “رجل وامرأة” الّذي أخرجه كلود ليلوش وهو العمل الّذي فاز بالسّعفة الذّهبية عام ١٩٦٦ وجمع في بطولته أنوك إيمي وجان-لويس ترينتينان في مشهد عناق شهير ما زال محفورًا في ذاكرة السّينما العالميّة.

على صعيد متّصل، ما زالت التّحضيرات تتِمّ بشكل مكثّف لهذا الحدث العالميّ، إذ كشفت إدارة المهرجان عن اختيار الممثّلة الفرنسيّة جولييت بينوش لترؤس لجنة تحكيم الدّورة القادمة، بينما أُسندت رئاسة لجنة تحكيم جائزة “الكاميرا الذّهبيّة” للمخرجة الإيطاليّة أليس روهرواشر، المعروفة بأعمالها الفنّيّة ذات الطّابع الإنسانيّ والرّمزيّ.

أمّا أبرز مفاجآت المهرجان هذا العام، فهي تكريم النّجم العالميّ روبرت دي نيرو بجائزة السّعفة الذّهبيّة الفخريّة، تقديرًا لمسيرته الفنّيّة الحافلة بالنّجاح وذلك خلال حفل الافتتاح المقرّر في الثّالث عشر من مايو المقبل.

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الجدير بالذّكر أنّ الدّورة المقبلة من المهرجان من المتوقّع أن تشهد حضورًا لافتًا من نجوم السّينما وصاغتها من مختلف أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى عروض سينمائيّة قويّة تتنافس على جائزة السّعفة الذّهبيّة.