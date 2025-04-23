شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامى السورى صبحى عطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الإعلامى السورى صبحى عطرى، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

صبحى عطرى من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية. حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”، “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و،2023 حيث قدم برنامج تريندنج كما كان مراسل برنامج "ET "بالعربى.