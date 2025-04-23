شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة نعيمة عاكف.. السيرك كلمة السر فى مشوارها المتنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم، ذكرى وفاة الفنانة نعيمة عاكف، حيث توفيت 23 أبريل 1966، حيث تعد نعيمة واحدة من الموهوبات فى السينما المصرية، ونجمة استعراضية لديها حضور طاغى وابتسامة مميزة، استطاعت أن تثبت ذاتها وسط فنانات جيلها، وحفرت اسمها فى سماء النجومية، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية منها، لهاليبو، وأحبك يا حسن، تمر حنة، العيش والملح، فتاة السيرك»، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

اجتذبت السينما الفنانة الشابة الموهوبة وهى فى عمر الـ20 عامًا، مع مكتشفها سينمائيًا حسين فوزى وقدمها فى فيلم "العيش والملح" عام 1949، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، ليعرف فوزي أنه أجاد اختيار موهبة شابة سيكون لها مستقبل كبير في السينما، وأسند لها بعد ذلك بطولات أفلام كثيرة ومنها "لهاليبو"، "يا حلاوة الحب"، "فرجت"، "جنة ونار"، "فتاة السيرك"، "النمر"، وقرر بعد ذلك أن يتزوجها ويقدم معها أفلامًا أخرى وكان فيلم "المليونير" عام 1953 أول عمل فني لهما بعد الزواج الذي لم يستمر سوى نحو 5 سنوات.

ومن أقارب نعيمة عاكف داخل الوسط الفني، الفنانة صابرين، فالأولى تعتبر ابنة خالة والدتها، كما نشأت الفنانة صابرين في عائلة فنية فهي تقرب للفنان محمد الحلو، ودخلت عالم النجومية من بوابة الغناء في الرابعة من عمرها.

موهبة نعيمة عاكف النادرة جعلتها إحدى أبرز نجمات جيلها، ووصفها الجمهور بـ "الفنانة الشاملة"، حيث كانت تجيد كل أنواع الفن، بل أيضًا تميزت بأنها تقدم مختلف الرقصات بإجادة تامة، ترقص باليه، وشرقي، وغربي، كل ذلك بنفس الدرجة من الإتقان، لقد ساعدتها كثيرًا نشأتها في السيرك، ما جعلها متميزة حيث يعتبر هو كلمة السر في نجاح مشوارها.