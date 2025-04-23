شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الأسبوع الأول من تصوير فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج حسين المنباوى من تصوير الأسبوع الأول من فيلم صقر وكناريا بطولة النجمان محمد إمام وشيكو، من تأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، من الأسبوع الأول من العمل، المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل كومعد مبدئى لطرحه، حيث انطلق التصوير الأسبوع الماضى بمشاهد جمعت شيكو وإمام ويارا السكرى.

ويشارك فى فيلم صقر وكناريا كل من محمد أمام، شيكو، يارا السكرى، وعدد كبير من الفنانين.

ويجتمع المخرج حسين المنباوى مع النجم محمد إمام فى السينما للمرة الثالثة بفيلم جديد وهو صقر وكناريا، حيث يعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة فى السينما لعام 2025، وتوجد كيميا بين الثنائى فى السينما، والتقى المنباوى مع إمام فى عملين فى السينما وهما عمهم وليلة هنا وسرور.

والتقى المنباوى مع إمام فى فيلم ليلة هنا وسرور الذى عرض فى السينمات عام 2018 وشارك في بطولة العمل بجانب محمد إمام كل من فاروق الفيشاوي وياسمين صبرى وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإنتاج سينرجى.

واجتمع المنباوى أيضا مع محمد إمام في فيلم "عمهم" وحقق وقتها 55 مليون جنيه، بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.