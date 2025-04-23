شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قرشا أول أجر حصل عليه الشاويش عطية.. ذكرى وفاة رياض القصبجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم، ذكرى وفاة الفنان الكبير وصاحب الضحكة المميزة رياض القصبجى، حيث توفى فى 23 أبريل 1963، وولد فى مركز جرجا بمحافظة سوهاج عام 1903، عمل فى بداية حياته العملية كمسرى بالسكة الحديد، ونظرا لحبّه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، وأصبح عضوا بارزا بها، ثم انضم لأكثر من فرقة مسرحية فى هذا الوقت.

قدم الشاويش عطية أدوارا مبدعة فى أكثر من 179 فيلما، شارك فيها مع كوكبة كبيرة من الفنانين، حُفرت فى أذهان الأجيال المختلفة، وتعرف على الفنان محمود شكوكو، الذى قدمه إلى الفنان على الكسار، حتى أصبح انضمامه إلى فرقته بداية انطلاقته الحقيقية فى عالم السينما، وشارك فى فيلم سلفنى 3 جنيه، عام 1939، وحصل وقتها على أول أجر في مسيرته السينمائية وكان 50 قرشًا.

نقلة فنية عاشها الفنان رياض القصبجي بعدما شارك في سلسلة أفلام مع الفنان إسماعيل ياسين، التي تعد أهم أعماله على الإطلاق، إذ شكلا ثنائية ناجحة، ومن أبرز هذه الأفلام: مغامرات إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في البوليس السري، وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات.