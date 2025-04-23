شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد عكس عكاس.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد عبد الرحمن توتا التحضيرات والاستعدادت لفيلمه الجديد عكس عكاس، من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو العمل الذى يتعاون فيه توتا مع صادق لأول مرة فى السينما، حيث يعد اسم الفيلم مبدئى حتى الآن، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل التعاقدات.

وفى سياق آخر يواصل توتا تصوير دوره فى فيلم بيج رامى بطولة النجم رامز جلال، والمقرر طرحه فى الفترة المقبلة، من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى، حيث يقدم توتا أحد ابرز الأدوار فى السينما خلال أحداث الفيلم.

يشار إلى أن توتا ينتظر عرض مسلسله الجديد برستيج على إحدى المنصات الرقمية غدا الخميس، والعمل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، يشارك في البطولة محمد عبد الرحمن توتا، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا.