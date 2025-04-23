شكرا لقرائتكم خبر عن 414 مليون دولار عالميا لفيلم Captain America: Brave New World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Captain America: Brave New World إيرادات وصلت إلى 414 مليونا و757 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 14 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركتى ديزنى ومارڤل، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 200 مليون و155 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و214 ملايين و601 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

فى نفس السياق طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، بمنع عرض فيلم Captain America: Brave New World فى مصر، حيث أصدرت بيانا جاء فيه: "نطالب بضرورة منع عرض فيلم (Captain America: Brave New World) الفيلم المتوقع عرضه في منتصف فبراير القادم، يروّج للعدو الصهيوني بصورة مباشرة من خلال إشراك ممثلة إسرائيلية تؤدي دور بطلة خارقة باسم (صبرا) ترتدى زيًا يحمل علم كيان الاحتلال".

وأضافت الحملة في بيانها: "قمنا بإرسال خطاب رسمي إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والشركة المسئولة عن توزيع الفيلم في مصر، نطالب فيه بمنع عرض هذا العمل الداعم للعدو الصهيوني".

كما حصد فيلم الحركة والأكشن Captain America: Brave New World الذى يعد أحدث إصدارات عالم مارفل للأبطال الخارقين، 40 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه محليًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ليتصدر عنواني الصحف العالمية برقم إيرادات كبير.