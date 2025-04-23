فن ومشاهير

ليدى جاجا تضيف 7 حفلات جديدة فى جولتها Mayhem Ball

0 نشر
0 تبليغ

ليدى جاجا تضيف 7 حفلات جديدة فى جولتها Mayhem Ball

شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تضيف 7 حفلات جديدة فى جولتها Mayhem Ball والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 03:00 ص

كشفت النجمة ليدى جاجا عن 7 حفلات جديدة أضافتها لجولتها والتى تأتى بعنوان Mayhem Ball، حيث تقيم ليدى جاجا 3 حفلات جديدة فى سان فرانسيسكو و4 حفلات جديدة فى لوس أنجلوس، ومن المقرر أن تبدأ جولة أمريكا الشمالية في شهر يوليو المقبل.

وتأتى جولة ليدى جاجا بعدما فازت بجائزة جرامى أفضل أداء ثنائى لأغنية بوب "Die With A Smile" فى دورته الـ 67، وهو العمل الذى جمعها مع برونو مارس.

وتعتبر جائزة الجرامى التى حصلت عليها ليدى جاجا، واحدة من أهم الجوائز العالمية حيث أنشئت Grammy Awards‏ عام 1959، وهى أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامى كان فى 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements