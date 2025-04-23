شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تضيف 7 حفلات جديدة فى جولتها Mayhem Ball والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة ليدى جاجا عن 7 حفلات جديدة أضافتها لجولتها والتى تأتى بعنوان Mayhem Ball، حيث تقيم ليدى جاجا 3 حفلات جديدة فى سان فرانسيسكو و4 حفلات جديدة فى لوس أنجلوس، ومن المقرر أن تبدأ جولة أمريكا الشمالية في شهر يوليو المقبل.

وتأتى جولة ليدى جاجا بعدما فازت بجائزة جرامى أفضل أداء ثنائى لأغنية بوب "Die With A Smile" فى دورته الـ 67، وهو العمل الذى جمعها مع برونو مارس.

وتعتبر جائزة الجرامى التى حصلت عليها ليدى جاجا، واحدة من أهم الجوائز العالمية حيث أنشئت Grammy Awards‏ عام 1959، وهى أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامى كان فى 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.