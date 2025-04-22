شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الكاثوليكى يلغى مظاهر الاحتفال للدورة 73 حدادا على البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حداداً على روح قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية بالعالم، قررت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الثالثة والسبعين إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفقرة الفنية بحفل افتتاحه، واقتصار الحفل على تكريم الفنانين وصُنّاع السينما، والذى سيقام يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل.

ونشر الأب بطرس دانيال صور جمعته بالبابا فرنسيس عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "رحيل قديس المحبة، وداعاً البابا فرنسيس والذى يُعدّ من أكثر الشخصيات الكنسية التى عبّرت عن المعنى الحقيقى للتسامح والمحبة وقبول الآخر.

وتابع: "رحل رجل السلام والتواضع والبساطة واحترام جميع البشر، رحل من قام بغسل أقدام مسيحيين ومسلمين ويهود في طقس خميس العهد، ليرسل رسالة محبة عالمية".

كما أضاف: "رحل من أعلن أن السلام وحده مقدس، ولا يجوز تبرير العنف باسم الدين، رحل بابا السلام والمحبة والأبوّة الذي أظهر للعالم أن الله هو أب مُحِب ولا يتخلّى عن البشر لأنه صاحب القلب الحنون والرحيم والطيب، رحل البابا فرنسيس الذي رفض الإقامة في القصر البابوي الفخم وفضّل السكن في دير القديسة مرثا البسيط، ورفض أن يرتدي أفخم الثياب متمثلاً بسيده المسيح".

واختتم حديثه: "لقد كان يطلب بروح التواضع والوداعة من الناس أن يصلّوا من أجله في رحلة المرض، وداعاً يا قداسة البابا المُحب والبسيط مثل معلّمك الصالح السيد المسيح صلي من أجلنا".