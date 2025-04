شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة صوفى نيوايد.. شاركت فى فيلم Noah مع راسل كرو والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع variety عن وفاة الممثلة الصاعدة صوفى نيوايد، دون الكشف عن سبب الوفاة، حيث نشر الموقع نعى أسرة صوفى، والذى جاء فيه أنها كانت فتاة لطيفة وتعرضت للاستغلال من قبل الآخرين.

شاركت صوفي نيوايد في بطولة فيلم Noah بطولة راسل كرو، وهو عن قصة سيدنا نوح وسفينته، حيث يتم تكليف نوح بمهمة إلهية وهى بناء سفينة لإنقاذ الخليقة من الفيضان، وشارك في الفيلم كل من جينيفر كونلى والتى تجسد دور زوجة نوح، وإيما واتسون، وأيضا لوجان ليرمان ودوجلاس بوس فى دور أبنائه، والطفل داكوتا جويو الذى يجسد دور سيدنا نوح وهو طفل، وأنطونى هوبكنز فى دور جده "متوشلخ".

تم تصوير الفيلم فى أكثر من بلد ومنها نيويورك وأيسلندا، ويتضمن العديد من المشاهد المثيرة خصوصا فى مشهد هجوم الطوفان وصعود أزواج الحيوانات المختلفة إلى السفينة والكرات النارية التى تتساقط من الأسماء واقتلاع الأشجار من جذورها.

وشاركت بعدها في الفيلم القصير Born Again ، ثم مسلسل What Would You Do، وهو آخر أعمالها.

Sophie Nyweide



صوفي نيوايد



Sophie Nyweide



صوفي نيوايد



Sophie Nyweide