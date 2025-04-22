شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يحتفلان بزفافهما غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما غداً الأربعاء، بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبة، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

واحتفل الثنائى هشام جمال وليلى زاهر منذ أيام بعقد قرانهما داخل قصر محمد علي بالمنيل، وسط حضور أسرة العروسين، كما حضر عدد من الفنانين المقربين منهم، الفنان محمد جمعة، الفنان عمرو وهبة، الفنان أحمد صفوت، وشام الذهبي ابنة الفنانة اصالة، دنيا سامي.

ولم يستطع النجم أحمد زاهر منع دموعه خلال عقد القران وخلال احتضانه لابنته ليلى، لفرحته وعدم تصديق ان ابنته تزوجت بالفعل.

وكان هشام جمال وليلي زاهر احتفلا بخطوبتهما في شهر يناير من العام الماضي، داخل المنزل، وسط حضور أسرتي العروسين، وظهرا بسعادة كبيرة.

وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.