فيديو تشويقى للحلقة الثانية من The Last of Us 2 قبل طرحها 27 أبريل الجارى

القاهرة - سامية سيد - كشف الفيديو الترويجى للحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ مسلسل The Last of Us، التي ستطرح يوم 27 أبريل الجارى، على HBO، عن تداعيات أحدراث الحلقة الثانية من العمل، والتي أثارت حالة كبيرة من الجدل، حيث ظهرت إيلي (بيلا رامزى) وهي وبقية الناجين من جاكسون هول يحاولون لملمة شتات أنفسهم بعد ما حدث للتو، ويتقبلون حقيقة فقدانهم لـ جويل.

حيث ظهر في الفيديو الترويجى لـ the last of us season 2 episode 3، إيلي وتومي (جابرييل لونا) في حالة حزن شديد على وفاة جويل، وبالتالى تُصبح هذه الخسارة حافزاً لخطط إيلي للانتقام، حيث تحصل على معلومات من دينا (إيزابيلا ميرسيد) عن من قتلوا والدها، أقرب ما لديها إلى عائلتها، ويظهر في الفيديو منظمة مسلحة أخرى مليئة بالناجين، جبهة تحرير واشنطن (المعروفة أيضاً باسم W.L.F.).

وتتبع سلسلة The Last of Us وفيها يلعب النجم بيدرو باسكال فى المسلسل شخصية "Joel"، أثناء سفره عبر الولايات المتحدة بسبب مرض مميت يُدعى فطر كورديسيبس، وكان يسافر مع فتاة صغيرة تدعى إيلى، تلعب دورها بيلا رامزى، والتي تلعب دورًا مهمًا في إيجاد علاج لطاعون الزومبي الذي دمر المجتمع.

بالإضافة إلى باسكال ورامسي، يشمل طاقم العمل جابرييل لونا في دور تومي شقيق جويل. ميرل داندريدج في دور مارلين، زعيم جماعة المتمردين "The Fireflies"، نيكو باركر في دور سارة ابنة جويل، وموراي بارتليت بدور فرانك، نيك أوفرمان في دور بيل، جيفري بيرس في دور بيري، وآنا تورف في دور تيس. كما سيظهر الممثلان الصوتيان تروي بيكر وآشلي جونسون ، اللذان لعبتا دور جويل وإيلي في ألعاب الفيديو ، في أدوار غير معلنة.