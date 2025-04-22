شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عاطف إمام يخضع لعملية جراحية ومصطفى كامل يتابع حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدكتور عاطف إمام عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ويجرى حاليا عملية قسطرة فى القلب.

وطالب نجله الموسيقار محمد عاطف إمام كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، مضيفا أن نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس النقابة على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلق نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل على صفحة فيس بوك قائلا: دعواتكم لأخي الكبير وحبيبي د/ عاطف إمام رئيس لجنة الخدمات.

يذكر أن الدكتور عاطف إمام يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، وكان يشغل منصب عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأسبق.

وصدر مؤخرا للدكتور عاطف إمام عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأسبق فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 فى الدورة الـ56، كتاب من إصدارات أكاديمة الفنون والهيئة المصرية للكتاب، بعنوان "الأسلوب الحديث فى العزف على آلة الناى" وتقديم الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى، وذلك في جناح أكاديمية الفنون صالة 1 B6 بتخفيض 50%.

ويقول الدكتور عاطف إمام مع التطور المستمر في الفنون وخاصة الموسيقى أصبح لآلة الناى دورها الرئيسى الذى يعتمد على المهارة والسرعة في الأداء، وتحتل آلة الناى أهمية خاصة فى الأداء لما لها من طابع صوتى مميز، كما أنها تستخدم دائما كآلة منفردة للتعبير عن أجواء خاصة في الموسيقى التصويرية، وهى ككل آلة موسيقية فيها إمكانات التعبير عن المشاعر، كما يمتاز طابعها الصوتى بالحساسية.

ويتناول الكتاب تاريخ آلة الناي من الفراغنة إلى وقتنا هذا في مصر وتركيا، كما يتناول أشهر عازفى آلة الناى.