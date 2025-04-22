شكرا لقرائتكم خبر عن سيكو سيكو يحصد المركز الثانى فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى ثانى أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية منفردا بالمركز الثانى بعد فيلم أولاد رزق 3 بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأسر ياسين، والذى حقق ما يقر من 260 مليون جنيه في السينمات.

وحصد فيلم سيكو سيكو أكثر من 130 مليون جنيه في شباك التذاكر السينمائى في غضون 3 أسابيع، ليحصل على المركز الثانى في أعلى إيردات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم ولاد رزق 3، حيث من المتوقع أن تزيد إيراداته ويصل إلى 200 مليون جنيه في الفترة المقبلة.

ويتصدر القائمة فيلم ولاد رزق 3 بـ 260 مليونا، يليه فيلم بيت الروبي بـ 129 مليونا، الحريفة 2 بـ127 مليونا، سيكو سيكو بـ 120 مليونا، كيرة والجن بـ 117 مليونا، الفيل الأزرق 2 بـ 103 ملايين.

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.